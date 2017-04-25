لمحة -المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مستقرا

* سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) يغلق مستقرا عند 500 فلس بعد ارتفاع أرباحه 13% في الربع/1.

* بيت التمويل الكويتي يقول في بيان للبورصة إنه حقق 38.588 مليون دينار (126.85 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الأول مقارنة مع 34.104 مليون دينار قبل عام.