لمحة -المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مستقرا
0940 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مستقرا عند 6830.85 نقطة وكويت 15 يهبط 0.51% إلى 912.1 نقطة.
* سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) يغلق مستقرا عند 500 فلس بعد ارتفاع أرباحه 13% في الربع/1.
* بيت التمويل الكويتي يقول في بيان للبورصة إنه حقق 38.588 مليون دينار (126.85 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الأول مقارنة مع 34.104 مليون دينار قبل عام.
* ارتفاع أسهم أجيليتي 1.6% وبنك وربة 0.8% والكويتية للاستثمار 2% والمال 5% وأريد 3.4%.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.5% وزين 1.1% وميزان 1% وفيفا 1.2% وبنك بوبيان 1.7%.
* إجمالي قيمة التداولات 17.6 مليون دينار منها 5.9 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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