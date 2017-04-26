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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق متباينة

Wed Apr 26, 2017 10:13am GMT
 
[-] نص [+]

‭0955‬ جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.34 بالمئة إلى 6854.27 نقطة وكويت 15 يهبط 0.16 بالمئة إلى 910.7 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.75 بالمئة والمدينة 5.3 بالمئة وأريد 3.3 بالمئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي واحدا بالمئة وبنك برقان 1.6 بالمئة وزين 1.1 بالمئة والمباني 2.4 بالمئة وفيفا 2.4 بالمئة.

* إجمالي قيمة التداولات 24.6 مليون دينار منها خمسة ملايين دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 