قمة رويترز-بوبيان الكويتي: البنوك الإسلامية هي الأسرع نموا وتتجه نحو التخصص

من أحمد حجاجي

الكويت 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان الكويتي إن البنوك الإسلامية هي الأسرع نموا مقارنة بنظيرتها التقليدية وإنها تتجه نحو التخصص.

وقال عادل الماجد في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "ما نراه هو أن النمو يحدث في البنوك الإسلامية أكثر من البنوك التقليدية."

وأوضح أن نسبة النمو في حجم الائتمان بلغت 13.2 بالمئة على أساس سنوي لدى البنوك الإسلامية في الكويت في نهاية الربع الثالث من 2012 ليصل إلى 11.1 مليار دينار في حين بلغت نسبة النمو في نظيرتها التقليدية لنفس الفترة 5.6 بالمئة فقط إلى 18.6 مليار دينار.

وتأسس بنك بوبيان في سنة 2004 ويبلغ رأسماله 175 مليون دينار وهو تابع لبنك الكويت الوطني.

وقال الماجد إن البنوك الإسلامية أصبحت تتجه نحو التخصص "والبنوك الإسلامية الشاملة لم تعد مقبولة الآن" كما أن البنوك المركزية لم تعد تسمح للبنك الإسلامي بممارسة ما يراه من أنشطة كما كان يحدث في الماضي وذلك حفاظا على أموال المساهمين والمودعين.

وأضاف أن المصارف الإسلامية تتجه حاليا للاهتمام "بالعمل المصرفي" على حساب العمل الاستثماري إذ كانت تعتمد في السابق على المرابحة ثم ضمت إليها منتج الإجارة "والآن لا يوجد منتج يمكن أن يأخذه أي عميل من بنك تقليدي ولا يوجد (نظيره) عندنا."

وبخصوص تعامل البنوك الإسلامية بشكل عام مع منتجات مثل الاستزراع والاستصناع أوضح الماجد ان الاقبال عليها مرتبط بعوامل من قبيل "التزامات" أي مصرف إسلامي تجاه مساهميه من حيث النتائج المالية السنوية وأمام مودعيه أيضا من حيث تحقيق أرباح لاسيما وأن بعض هذه المنتجات تحتاج إلى وقت طويل وترتفع نسب المخاطرة فيها.