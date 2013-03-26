استرتيجية جديدة لبنك بوبيان الكويتي تركز على التوسع الخارجي

الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان الكويتي اليوم الثلاثاء إن البنك الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يضع حاليا استراتيجية جديدة للفترة من 2015 إلى 2020 تركز على التوسع الخارجي.

وقال عادل الماجد إن هذه الخطوة تأتي "بعد أن تمكن بنك بوبيان من تثبيت أقدامه في السوق المحلي ونجاح استراتيجيته الحالية في رفع حصة البنك السوقية وتحقيق أهدافه الخاصة بالسوق المحلي."

تأسس بنك بوبيان في 2004 ويبلغ رأسماله 175 مليون دينار (615 مليون دولار) وهو تابع لبنك الكويت الوطني الذي يملك 58.34 بالمئة من رأسماله.

كان الماجد قال في مقابلة مع رويترز في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن أي توسع محتمل للبنك في الخارج ربما يكون بالتعاون مع بنك الكويت الوطني.

وقال الماجد اليوم في كلمة ألقاها أمام المساهمين خلال الجمعية العمومية للبنك وحصلت رويترز على نسخة منها إن المستقبل "لا يزال يحمل الكثير للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية سواء في الكويت أو المنطقة نتيجة جميع المؤشرات التي تؤكد ارتفاع الطلب على الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الإسلامية."

وحقق بنك بوبيان أرباحا بلغت عشرة ملايين دينار في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 8.03 مليون دينار في 2011.

ومني بنك بوبيان بخسارة كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية بلغت 51.69 مليون دينار في 2009 لكنه استطاع تحقيق أرباح فيما بعد بلغت 6.11 مليون دينار في 2010.

وقال الماجد "تمكنا بفضل الله أن نقفز بحصتنا السوقية من التمويل من 2.3 في المئة في عام 2009 إلى 4.7 في المئة بنهاية عام 2012."

ووافقت الجمعية العمومية على إصدار صكوك وفقا لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة مع تفويض المجلس باتخاذ ما يلزم نحو ذلك.

وأقرت أيضا توزيع أسهم منحة بواقع خمسة أسهم لكل مئة سهم كأرباح لسنة 2012 وانتخبت مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات.