بيت التمويل الكويتي يقر زيادة رأس المال 20%

الكويت 8 أبريل نيسان (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في الكويت اليوم الإثنين إن مساهميه أقروا زيادة رأس المال بنسبة 20 بالمئة.

كان البنك أعلن في العام الماضي عزمه زيادة نسب رأسماله والتوسع في الداخل والخارج في إطار خطته الاستراتيجية الخمسية.

وقال البنك في إشعار للبورصة إن قيمة السهم الجديد تبلغ 100 فلس(0.35 دولار) إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 400 فلس. وانعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للبنك في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

ويجري تداول سهم بيت التمويل حاليا عند 780 فلسا بانخفاض 1.27 بالمئة. والدينار الكويتي ألف فلس.

وتعزز الزايدة رأس المال المدفوع للبنك إلى 348.5 مليون دينار (1.24 مليار دولار) من 290.4 مليار دينار حسبما أوردت صحيفة الوطن في نوفمبر تشرين الثاني.

وتضررت البنوك في الكويت جراء الأزمة المالية العالمية بسبب انكشافها على سوقي الأسهم والعقارات المحليين اللتين شهدتا تراجعا حادا في القيمة وأيضا على شركات الاستثمار التي اقترضت مبالغ كبيرة في سنوات الازدهار لتمويل أنشطة بالقطاعين.