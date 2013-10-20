أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع 26% في الربع/3

الكويت 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها بنك بوبيان الكويتي الإسلامي اليوم الأحد ارتفاع أرباحه الفصلية 26 في المئة إلى 3.06 مليون دينار (10.85 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 2.42 مليون دينار أرباحا في الفترة المقابلة من العام الماضي.