مقدمة 1-أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع 26% في الربع/3

(لإضافة تعليق الرئيس التنفيذي وتفاصيل وسعر السهم)

الكويت 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها بنك بوبيان الكويتي الإسلامي اليوم الأحد ارتفاع أرباحه الفصلية 26 في المئة إلى 3.06 مليون دينار (10.85 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 2.42 مليون دينار أرباحا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت النتائج المالية التي أعلنها البنك على موقع بورصة الكويت الالكتروني تحقيق أرباح قدرها 9.3 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 7.6 مليون دينار قبل عام.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب الماجد في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن هذه النتائج تؤكد "أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التى سبق وأن وضعها والتى تهدف الى الحصول على رضا العملاء من خلال تنويع خدماته ومنتجاته وخلق القيمة المضافة لهم."

وأضاف الماجد أن خطط البنك اعتمدت على توسيع قاعدة الأعمال والتركيز بصورة أعمق على النشاطات المصرفية الرئيسية بما تشملها من خدمات ومنتجات وحلول تمويلية.

وقال إن هذه التوجهات تزامنت مع "المحافظة على جودة الأصول وفاعلية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية ومواصلة السياسة المتحفظة في بناء المخصصات."

وأكد نمو إجمالي الأصول إلى مليار دينار في نهاية سبتمبر أيلول الماضي بزيادة 17 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الماجد أن ودائع العملاء ارتفعت إلى 1.7 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من 2013 مقارنة مع 1.3 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق كما ارتفعت محفظة التمويل إلى 1.4 مليار دينار مقارنة مع 1.2 مليار دينار خلال نفس الفترة "إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك."