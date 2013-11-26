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بوبيان الكويتي يرفع حصته في بنك لندن والشرق الأوسط

Tue Nov 26, 2013 6:27am GMT
 
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الكويت 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بنك بوبيان الكويتي اليوم الثلاثاء إنه استحوذ على حصة إضافية قدرها 3.76 بالمئة من بنك لندن والشرق الأوسط مقابل 5.4 مليون دينار (19.1 مليون دولار) ليرفع حصته إلى 25.62 بالمئة.

وأضاف البنك الإسلامي في بيان نشر بموقع بورصة الكويت أنه لن يكون للعملية تأثير جوهري على نتائجه أو مركزه المالي.

(الدولار = 0.2827 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير أحمد إلهامي)
 