رساميل الكويتية تتوقع انتعاش إصدارات الصكوك بالخليج العام القادم

من برناردو فيزكاينو

دبي 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة رساميل للهيكلة المالية (رساميل) الكويتية إنه يتوقع انتعاش نشاط التمويل الإسلامي في الخليج في العام القادم خاصة من الشركات التي تتطلع للاستفادة من سوق الصكوك.

ويهيمن على صكوك الصكوك في الخليج كيانات كبيرة سيادية وشبه سيادية لكن بعض شركات الاستثمار المحلية تبرم صفقات عادة ما تتجاهلها بنوك الاستثمار الكبرى.

وقال عصام الطواري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لرساميل "النشاط يزداد .. في دبي بشكل خاص والمنطقة عموما.. لذا نحن نرى انتعاشا قادما وأتوقع دخول مزيد من الشركات السوق."

وأضاف "نريد توفير حلول تلبي متطلبات معينة للعملاء لا يغطيها القطاع المصرفي بالضرورة."

وقال الطواري في مقابلة إن الشركة تدرس صفقات مع شركات خاصة في الكويت ودبي منها إصدار صكوك لشركة للرعاية الصحية في الامارات لتمويل اكمال مستشفيات ومركز للأبحاث.

وأضاف أن الصكوك ستدرج وتصدر في الربع الثاني من 2014 تقريبا وسوف تبلغ قيمتها 250-230 مليون دولار لأجل خمس سنوات الأقل. ولم يذكر جهة الإصدار.

واستطرد قائلا "نتطلع أيضا لترتيب إصدار صكوك من الامارات لشركة تملك مدارس."