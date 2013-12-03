منتزهات الكويتية تحصل على 4 ملايين دينار تمويلا من بنك إسلامي

الكويت 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت الشركة الكويتية للمنتزهات اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقية تمويل بقيمة أربعة ملايين دينار كتسهيلات ائتمانية من بنك إسلامي.

وأوضحت في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الالكتروني أنها ستستخدم المبلغ المذكور في سداد قرض من البنك التجاري بقيمة 2.66 مليون دينار.