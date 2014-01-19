الاستثمار الدولي البحريني وأطلس الأمريكية يستحوذان على محفظة استثمارية

الكويت 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الاستثمار الدولي الإسلامي البحريني اليوم الأحد إنه استحوذ الشراكة مع شركة أطلس رزيدنشيال الأمريكية على محفظة استثمارية لمجمعات سكنية في الولايات المتحدة بمبلغ 250 مليون دولار.