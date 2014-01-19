مقدمة 1-الاستثمار الدولي البحريني وأطلس الأمريكية يستحوذان على محفظة استثمارية

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الكويت 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الاستثمار الدولي الإسلامي البحريني اليوم الأحد إنه استحوذ بالشراكة مع شركة أطلس رزيدنشيال الأمريكية على محفظة استثمارية لمجمعات سكنية في الولايات المتحدة بمبلغ 250 مليون دولار.

وأوضح البنك في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن المحفظة الاستثمارية تحتوي على 2400 وحدة سكنية في الولايات المتحدة.

وأضاف البيان "ولتمويل عملية الاستحواذ قامت دائرة الإسكان وتطوير المدن الأمريكية بضمان القرض الرئيسي فيما قدم بنك ماكوري المحدود قرضا بمقدار 71 مليون دولار أمريكي."

وأضاف البيان أن عقارات المحفظة تتوزع على 11 مجمعا سكنيا عائليا يقع أغلبها في مدينة دالاس وتتوزع العقارات الأخرى في هيوستن وميدلاند أوديسا وإلباسو.

وأضاف البيان أن طرفي الشراكة عازمان على تطوير وتشغيل هذه العقارات للاستفادة منها على المدى الطويل. كما ستتولى شركة أطلس إدارة هذه المحفظة وستقوم "فورا" بعمليات التحسين والتطوير والتوسعة على جميع هذه العقارات.

ونقل البيان عن سعيد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الدولي قوله "عملية الاستحواذ على هذه العقارات السكنية للعائلات ذات المستوى الرفيع تتوافق مع استراتيجيتنا المرتكزة على فرص استثمارية ممتازة هدفها الأساسي الحصول على مردود مادي قيم للمستثمرين."

وقال ستيفن ايفانكوفيتش الرئيس التنفيذي لشركة أطلس إن هذا الاستحواذ يزيدنا اطمئنانا للاستثمار بسوق تكساس حيث لدينا سجل طويل وناجح من عمليات الاستحواذ وإدارة محافظ عقارية لشقق سكنية هناك.