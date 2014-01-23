نمو الأرباح السنوية لبنك بوبيان الكويتي 33% في 2013

الكويت 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت الأرباح السنوية لبنك بوبيان الكويتي التي أعلنت اليوم الخميس 33 في المئة في 2013 لتصل إلى 13.41 مليون دينار (47.5 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 10.05 مليون دينار في 2012.