حمد المرزوق يستقيل من رئاسة الأهلي المتحد الكويتي

الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارته وافق على استقالة حمد المرزوق من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس "لظروف خاصة."

وأوضح البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية والتابع للبنك الأهلي المتحد البحريني في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الاستقالة تسري اعتبارا من اليوم. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)