مقابلة-مشاعر الكويتية تتوسع في السعودية وتجدول 14 مليون دينار من ديونها

من أحمد حجاجي

الكويت 4 فبراير شباط (رويترز) - قال جاسم العوضي الرئيس التنفيذي لشركة مشاعر القابضة الكويتية اليوم الثلاثاء إن الشركة تسعى للتوسع في استثماراتها في السعودية واستكمال مشاريعها في مصر كما أنها وقعت اتفاقا لإعادة جدولة 14 مليون دينار (49.6 مليون دولار) ديونا مستحقة عليها لبيت التمويل الكويتي (بيتك) في الربع الأخير من 2013.

وقال العوضي في مقابلة مع رويترز "نحن الآن مستمرون في نفس الخطة المرسومة من مجلس الإدارة وهي التوجه للاستثمار العقاري.. نحن نستثمر في ثلاث دول. الكويت والسعودية ومصر.. الآن سيكون لدينا توسع في السعودية."

وأكد أن مشاعر التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية بدأت مع شريك آخر في يناير كانون الثاني استلام برجين جاهزين في السعودية من شركة المتحدة العقارية السعودية بعد مبادلتهما بصكوك وحصة في أبراج المريديان بالسعودية.

وأوضح العوضي أن مشاعر تمتلك الآن 40 في المئة من البرجين بما يقارب خمسة ملايين دينار بينما يمتلك الشركاء الآخرون النسبة المتبقية.

وقال "إن شاء الله يدخل البرجان تحت إدارتنا بشكل مباشر في مارس أو ابريل" مشيرا إلى أن الشريكين سيحولان البرجين إلى فندق خمس نجوم يتم تأجيره لمستثمر آخر أو يديرانه من خلال "مشغل" ويحصلان على عوائده التي توقع أن تكون "مجزية."

وانتهت الشركة من وضع المخططات اللازمة لمشروع الروابي في منطقة الخبر بالسعودية والذي تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع.

وقال العوضي إن الشركة تستعد في مارس أو ابريل المقبل لبدء عملية بناء "فلل على مستوى راق جدا" في المشروع ليبدأ بيعها بعد اكتمال هياكلها الخرسانية في الربع الأخير من 2014 متوقعا تحقيق "عائد مجز" من المشروع.