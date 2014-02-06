صحيفة:هيئة الاستثمار الكويتية قد تساهم في زيادة رأسمال 3 بنوك إسلامية

الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - قالت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الخميس إن الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت قد تساهم في زيادة رأسمال ثلاث بنوك إسلامية خارجية دون أن تحددها.

ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها القول إن الهيئة العام للاستثمار أعدت تقريرا مفصلا عن المساهمة في زيادة رأسمال البنوك الاسلامية الثلاثة وقدمته إلى اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إلا أن اللجنة طلبت تحديث البيانات لاصدار الموافقات الجديدة.

وتدير الهيئة - التي لا تنشر تفاصيل استثماراتها - أصولا بقيمة 386 مليار دولار بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية وهو ما يضعها في المرتبة السادسة عالميا.

وتملك الهيئة حصصا في شركات كبرى مثل بي.بي وفودافون واتش.اس.بي.سي بحسب بيانات تومسون رويترز.

وقالت الصحيفة انه قد تم تحديد مشاركة الهيئة في رأسمال هذه البنوك بما لا يتجاوز سبعة في المئة.

ونسبت الصحيفة لهذه المصادر قولها "يأتي توجه الهيئة في هذا الصدد ضمن استراتيجيتها في إعادة هيكلة الكثير من أصولها سواء بالتخارج أو زيادة الحصص او التوجه لدراسة استثمارات جديدة وللاستفادة من النمو المطرد في هذا القطاع."

وتزايد الطلب على المشاركة في المؤسسات المالية الإسلامية خلال السنوات التي تلت الأزمة العالمية نظرا للنمو المضطرد الذي تحقق هذه المؤسسات وتزايد الثقة في منتجاتها التي غدت تخضع لقواعد الحوكمة.