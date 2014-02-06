تقرير: أصول التمويل الإسلامي ستتجاوز تريليوني دولار في 2014

الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - توقع بيت التمويل الكويتي اليوم الخميس أن يصل إجمالي موجودات التمويل الإسلامي على مستوى العالم إلى 2.1 تريليون دولار في نهاية 2014 من 1.8 ترليون دولار في نهاية 2013.

وقال التقرير الذي أصدرته شركة بيتك للأبحاث التابعة للبنك "ستستمر صناعة التمويل الإسلامي فى زخم النمو مدفوعة بعوامل العرض والطلب والمزيد من الإمكانات والفرص التي توفرها الجهات الحكومية وهيئات التنظيم والرقابة المالية على مستوى العالم وستواصل صناعة التمويل الإسلامي رسم معدلات نمو كبيرة مكونة من رقمين في جميع القطاعات."

وتوقع التقرير أن يصل إجماليأصول القطاع المصرفي الإسلامي إلى 1.6 تريليون دولار في 2014 وأن تشهد أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية المتقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا مزيدا من التطور في الخدمات.

وقال إن 2014 سيشهد "تطورات تشريعية وتنظيمية كبيرة من قبل الجهات المالية الرقابية والتنظيمية."

وتوقع تزايد الاستثمارات ومنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة في ظل توقعات اقتصادية واعدة لدول مجلس التعاون الخليجي وتدفقات وفيرة للسيولة.

وقال إن سوق الصكوك العالمية ستواصل وتيرتها التصاعدية في 2014 وتوقع إصدارات سيادية "بارزة" ذات قيمة عالية تدخل سوق الصكوك للمرة الأولى.

وبلغت إصدارات الصكوك الجديدة في 2013 نحو 119.7 مليار دولار لكن بانخفاض 8.8 بالمئة عن 2012.