ارتفاع طفيف لأرباح بنك الكويت الدولي في 2013

الكويت 11 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الكويت الدولي الإسلامي اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا في أرباحه السنوية إلى 13.21 مليون دينار (46.8 مليون دولار)في 2013 مقابل 13.17 مليون دينار قبل عام.