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زين الكويتية توقع قرضا إسلاميا قيمته 250 مليون دولار

Wed Apr 2, 2014 11:08am GMT
 
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دبي 2 أبريل نيسان (رويترز) - قالت زين الكويتية للاتصالات اليوم الأربعاء إنها حصلت على قرض إسلامي لأجل أربع سنوات قيمته 250 مليون دولار من ثلاثة بنوك خليجية.

ووقعت زين التي تعمل في ثماني دول بالشرق الأوسط وشمال افريقيا تسهيل المرابحة مع بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي ومصرف قطر الإسلامي.

وقالت الشركة في بيان إنها ستستخدم حصيلة القرض لتلبية متطلباتها التشغيلية والتوسعية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 