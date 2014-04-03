بيان: مساهمة بنك بوبيان الكويتي في صفقة تمويل زين 100 مليون دولار

الكويت 3 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك بوبيان الكويتي الإسلامي اليوم الخميس إن مشاركته بلغت 100 مليون دولار في صفقة المرابحة التي قالت شركة زين للاتصالات المتنقلة أمس إنها وقعتها مع عدد من البنوك والبالغة 250 مليون دولار.

وقال بنك بوبيان في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت "بلغت حصة مصرفنا نحو 100 مليون دولار من إجمالي التمويل المذكور الذي يستحق بعد 4 سنوات والذي تم ترتيبه وإدارته من قبل مصرفنا."

وأكد أن هذه الصفقة سوف تساهم في "تعزيز قاعدة إيرادات البنك وأصوله في الفترة المقبلة."