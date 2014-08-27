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بيت التمويل الخليجي البحريني يحصل على تسهيل 105 ملايين دولار

Wed Aug 27, 2014 5:31am GMT
 
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دبي 27 أغسطس آب (رويترز) - قال بيت التمويل الخليجي البحريني اليوم الأربعاء إنه وقع اتفاقا للحصول على تمويل إسلامي مدته خمس سنوات بقيمة 105 ملايين دولار من بيت التمويل الكويتي مما سيساعد الشركة على سداد تمويلين مجمعين ويحرر بعض أصولها الرئيسية.

كان بيت التمويل الخليجي عانى بشدة من تداعيات الأزمة المالية العالمية واضطر إلى إعادة هيكلة ديونه عدة مرات. وقالت الشركة إن بيت التمويل الكويتي سيحوز خيار تحويل التمويل إلى أسهم في بيت التمويل الخليجي. ولم تذكر أي تفاصيل بخصوص التحويل المحتمل.

وأشارت الشركة البحرينية إلى أنها سددت نحو 30 مليون دولار من التمويلات الممنوحة لها حتى الآن في 2014 بما يتجاوز 15 بالمئة من إجمالي المطلوبات الحالية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 