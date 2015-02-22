Sun 25 Dec 2016 | 7:51 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بنك وربة الكويتي يقود تمويلا إسلاميا بمبلغ 150 مليون دولار لصالح بنك اذربيجان الدولي

Sun Feb 22, 2015 10:51am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 22 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الأحد إنه قاد عملية تمويل إسلامي بمبلغ 150 مليون دولار لصالح بنك اذربيجان الدولي مبينا أنه شارك في هذه العملية بمبلغ 20 مليون دولار إلى جانب 6 بنوك عالمية وإقليمية.

وأوضح البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن مدة هذا التمويل سنة واحدة ويتم دفع المبلغ عند الاستحقاق.

وتشمل قائمة البنوك المشاركة في الصفقة جي.بي مورجان وسيتي جروب وبنك بروة وبنك الهلال وبنك النور اضافة إلى بنك دبي الإسلامي.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 