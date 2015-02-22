بنك وربة الكويتي يقود تمويلا إسلاميا بمبلغ 150 مليون دولار لصالح بنك اذربيجان الدولي
الكويت 22 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الأحد إنه قاد عملية تمويل إسلامي بمبلغ 150 مليون دولار لصالح بنك اذربيجان الدولي مبينا أنه شارك في هذه العملية بمبلغ 20 مليون دولار إلى جانب 6 بنوك عالمية وإقليمية.
وأوضح البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن مدة هذا التمويل سنة واحدة ويتم دفع المبلغ عند الاستحقاق.
وتشمل قائمة البنوك المشاركة في الصفقة جي.بي مورجان وسيتي جروب وبنك بروة وبنك الهلال وبنك النور اضافة إلى بنك دبي الإسلامي.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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