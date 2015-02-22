مقدمة 1-بنك وربة الكويتي يقود تمويلا إسلاميا بمبلغ 150 مليون دولار لصالح اذربيجان الدولي

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الكويت 22 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الأحد إنه قاد عملية تمويل إسلامي بمبلغ 150 مليون دولار لصالح بنك اذربيجان الدولي مبينا أنه شارك في هذه العملية بمبلغ 20 مليون دولار إلى جانب 6 بنوك عالمية وإقليمية.

وأوضح البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن مدة هذا التمويل سنة واحدة ويتم دفع المبلغ عند الاستحقاق.

وتشمل قائمة البنوك المشاركة في الصفقة جي.بي مورجان وسيتي جروب وبنك بروة وبنك الهلال وبنك النور إضافة إلى بنك دبي الإسلامي.

وقال البيان إن بنك أذربيجان الدولي هو أكبر بنك في أذربيجان مع حجم أصول تصل إلى 35.6 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في البلاد ويستحوذ على الجزء الأكبر من مجموع الأعمال المالية والمصرفية في أذربيجان كما أنه المساهم الأول في تمويل المشاريع المدعومة من الحكومة لتطوير البنية التحتية المحلية نظرا لحجمه وقدراته.

وأضاف البيان أن بنك وربة شارك ايضا بمبلغ قيمته 15 مليون دولار في تمويل إسلامي رتبه بنك اتش اس بي سي بقيمة 80 مليون دولار لصالح مجموعة اوزون التركية وهي واحدة من أكبر سلاسل التجزئة في تركيا لبيع الملابس الجاهزة بهدف تطوير خط انتاج علامتها التجارية "ديفكتو" للملابس والاكسسوارت والتي اصبحت تملك نحو 260 متجرا في تركيا.

ونقل البيان عن شاهين حمد الغانم نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والخزينة في بنك وربة القول ان هذه الصفقات تؤكد "استراتيجية البنك في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الناشئة وحسن اختيار الشركاء المناسبين وإنشاء تعاملات وصفقات ناجحة عابرة للحدود وتقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأسواق جديدة وعملاء جدد."

وتملك الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت 24 بالمئة من إجمالي أسهم بنك وربة الذي تأسس عام 2010 والنسبة الباقية موزعة من قبل الحكومة مجانا وبالتساوي على المواطنين الكويتيين الذين يملك كل واحد منهم 684 سهما. ويبلغ رأسمال البنك 100 مليون دينار (338.4 مليون دولار).