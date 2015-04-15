ارتفاع أرباح بيت التمويل الكويتي 14.6% في الربع/1

الكويت 15 أبريل نيسان (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الأربعاء إن أرباحه الفصلية ارتفعت 14.6 بالمئة إلى‭‭ ‬‬29.9 مليون دينار (99.67 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بمبلغ 26.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبد المحسن المرزوق في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن ربحية السهم للربع الأول من العام الجاري‭‭ ‬ارتفعت إلى 6.38‭‭‬‬ فلسمقارنة مع 5.56 فلس في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 14.7‭‭‬‬ في المئة. والدينار ألف فلس.

وارتفع صافى إيرادات التمويل للربع الأول من العام الجاري الى 92 مليون دينار مقارنة مع 83.2 مليون دينار في نفس الفترة من 2014 بزيادة قدرها 10.6 بالمئة.