رئيس بيتك الكويتي: قد نستغني عن بعض موظفين في إعادة الهيكلة

الكويت 18 مايو أيار (رويترز) - قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الاثنين إن إعادة الهيكلة التي يجريها البنك الإسلامي منذ فترة لإداراته وشركاته التابعة وأصوله قد ينتج عنها الاستغناء عن بعض الموظفين الذين لا يجد لهم البنك مكانا مناسبا في إداراته وشركاته.

وقال الناهض للصحفيين أن بيتك سيستغنى عن الموظفين الذين لن يجد لهم عملا في إداراته المختلفة خلال ستة أشهر.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن بيت التمويل الكويتي قد يعقد مزادات جديدة في 2015 لبيع بعض العقارات التي يمتلكها أو يديرها للغير مؤكدا أن ذلك يعتمد على وضع السوق وحجم العائد من عمليات البيع.

وذكر أن خطة إعادة الهيكلة تتطلب أن تكون الإدارة الموجودة في الكويت مسؤولة عن المجموعة بأكملها وليس فقط عن عمليات الكويت.

وأضاف "ضمن هذا التغيير يتطلب الوضع تغيير الإدارات التي تحتها.. هناك استحداث لإدارات جديدة وإلغاء إدارات قائمة."

وأوضح أن بيتك سيركز خلال الفترة المقبلة على العمل المصرفي التمويلي في حين أن "النشاطات الأخرى تعتبر غير رئيسية."