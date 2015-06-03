إعادة-مقابلة-الرئيس التنفيذي: بيت التمويل الكويتي يسعى لقيادة تمويل مشاريع تركية بمليارات الدولارات

(لإضافة كلمة "قيادة" في العنوان)

من أحمد حجاجي

الكويت 3 يونيو حزيران (رويترز) - قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في البلد النفطي إن البنك يسعى حاليا لقيادة تمويل يجمع من خلاله مبالغ قد تصل إلى مليارات الدولارات لتمويل مشاريع حكومية في قطاعي التربية والتعليم والصحة في تركيا عن طريق وحدته التركية "بيتك-تركيا".

وقال الناهض في مقابلة مع رويترز إن هذا الأمر بدأ الحديث فيه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته الأخيرة للكويت مبينا أن بيتك يباشر حاليا الاتصال بالجهات الحكومية التركية للتعرف على طبيعة هذه المشاريع ومتطلباتها والصيغ التمويلية المناسبة لها.

وقال الناهض "لا ننتظر أن نكون الممول الوحيد لأن حجم المشاريع ضخم جدا لكن نسعى لترتيب التمويل اللازم بما يتوافق مع توجهات الحكومة التركية .. ورغبة عملائنا."

وتقوم فكرة هذه المشروعات على تمكين المستثمرين من بناء مدارس ومستشفيات تستأجرها منهم الحكومة التركية لمدد زمنية ما بين 20 إلى 25 سنة مقابل عائد يحصل عليه المستثمرون.

ويرى الناهض أن هذا الاستثمار سيكون جيدا لبيت التمويل الكويتي ووحدته التركية لأنه مرتبط بالحكومة التي تضع التعليم والصحة على رأس أولوياتها معتبرا أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة وهو ما يشجع على المضي قدما في هذا الاتجاه.

ويمتلك بيت التمويل نسبة 62 بالمئة في "بيتك-تركيا" الذي قال الناهض إنه يأتي في المرتبة الأولى بين البنوك المشاركة (المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية) العاملة في تركيا كما انه يهدف للتوسع حيث تنمو أعماله بمعدل 20 إلى 25 في المئة سنويا ويمتلك فروعا يصل عددها إلى 327 فرعا موزعة على مناطق تركيا المختلفة.