بيت التمويل الكويتي يجري تسوية لمديونية متعثرة بمبلغ 26 مليون دينار
الكويت 8 يونيو حزيران (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الإثنين إنه أجرى تسوية لمديونية متعثرة لأحد العملاء بمبلغ 26 مليون دينار (85.9 مليون دولار).
وقال بيتك وهو أكبر بنك إسلامي في الكويت في بيان للبورصة إن التسوية تمت "من خلال سداد نقدي وجدولة المديونية والحصول على ضمانات مما أسفر عن تحقيق أرباح سيظهر أثرها في الربع الثاني بمبلغ نحو 13 مليون دينار كويتي."
وأضاف أن هذه التسوية سينتج عنها أيضا تحقيق أرباح خلال السنوات القادمة وهو ما سيفصح عنه في حينه.
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