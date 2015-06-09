بنك وربة الكويتي يساهم في صفقة استئجار طائرات ايرباص للخطوط الكويتية

الكويت 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك وربة الإسلامي الكويتي اليوم الثلاثاء إنه ساهم في صفقة استئجار خمس طائرات ايرباص من طراز ‭A330-200‬ لصالح الخطوط الجوية الكويتية مبينا أن هذه الصفقة كانت الأولى التي يتم إبرامها مع الشركة الدولية لتمويل الطائرات.

ولم يذكر البنك في البيان الصحفي الذي تلقت رويترز نسخة منه القيمة الإجمالية للصفقة ولا نصيبه منها.

وذكر أن الشركة الدولية لتمويل الطائرات تعتبر المؤسسة المسؤولة عن إدارة الصندوق الإسلامي لاستئجار الطائرات (ALIF) البالغة قيمته خمسة مليارات دولار والذي تأسس في يونيو حزيران 2014 بمشاركة مستثمرين كبار مثل ايرباص والبنك الإسلامي للتنمية وهو مخصص حصريا لاستئجار طائرات ايرباص.