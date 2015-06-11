بنك الكويت الدولي يسعى للحصول على 100 مليون دولار تسهيلات مصرفية إسلامية

الكويت 11 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الكويت الدولي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية إنه دعا البنوك للمشاركة في منحه تسهيلات مصرفية إسلامية في شكل مرابحة بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل أنشطته المختلفة.

وقال البنك في بيان إن أجل استحقاق هذه التسهيلات سيكون ثلاث سنوات مبينا أن عملية التسويق يجب أن تنتهي في أوائل أغسطس آب المقبل.

ويبلغ هامش الربح على هذا التمويل 120 نقطة أساس فوق الفائدة المعروضة بين بنوك لندن (ليبور).