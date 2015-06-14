جارودا إندونيسيا تختار وربة الكويتي مديرا رئيسيا لإصدار صكوك
الكويت 14 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الأحد إن جارودا إندونيسيا للطيران اختارته ليكون أحد المدراء الرئيسيين ومدراء الاكتتاب المشترك لإصدارها الدولي الأول من الصكوك البالغة قيمته 500 مليون دولار.
وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن الشركة قامت في 27 مايو أيار بتسعير صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار وعائد 5.950 بالمئة.
وجاء اختيار بنك وربة عقب حملة ترويجية شاملة أجرتها الشركة في مدن أبوظبي ودبي وهونج كونج وزوريخ ولندن. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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