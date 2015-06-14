بنك وربة يقول مساهمته بصفقة تأجير طائرات للخطوط الكويتية 15 مليون دولار

الكويت 14 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك وربة الإسلامي الكويتي اليوم الأحد إن مساهمته في صفقة استئجار خمس طائرات ايرباص لصالح الخطوط الجوية الكويتية بلغت قيمتها 15 مليون دولار وجرت من خلال مساهمته في الصندوق الإسلامي لاستئجار الطائرات.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إن مدة الصندوق ثماني سنوات "وستكون العوائد خلال هذه المدة من خلال توزيعات الصندوق."

كان البنك أعلن في وقت سابق من الشهر أنه ساهم في الصفقة التي تتضمن تأجير خمس طائرات من طراز ايه330-200 لصالح الشركة الكويتية من الشركة الدولية لتمويل الطائرات دون أن يذكر القيمة الإجمالية للصفقة ولا نصيبه منها.