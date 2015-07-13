دائنو أعيان الكويتية يمددون موعد سداد دفعة مالية مستحقة 3 أشهر

الكويت 13 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية اليوم الإثنين إن دائنيها وافقوا على تمديد استحقاق دفعة مالية ثلاثة أشهر إلى 30 سبتمبر ايلول المقبل بدلا من 30 يونيو حزيران الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن هذه الخطوة تأتي "لإستكمال الحصول على الموافقات الخاصة بطلب الشركة لإعادة جدولة الدفعات المتبقية والبالغة تقريبا 160 مليون دينار كويتي (529.4 مليون دولار)."

وكانت أعيان قامت في 2012 بتوقيع اتفاقية إعادة هيكلة لديون قدرها 265 مليون دينار تمثل نحو 66 بالمئة من الدائنين.