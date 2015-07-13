مقدمة 1-أعيان الكويتية تبدأ عملية جديدة لإعادة جدولة ديونها

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الكويت 13 يوليو تموز (رويترز) - بدأت شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية الخطوات الفعلية لعملية جديدة لإعادة جدولة ديون مستحقة عليها تبلغ قيمتها 160 مليون دينار (529.4 مليون دولار) في خطوة تهدف للاستفادة من التيسيرات التي تسمح بها القوانين حاليا والتي لم تكن قائمة عند إجراء أول عملية إعادة جدولة في 2012.

كما تهدف الخطوة الجديدة أيضا إلى الحد من النزيف الذي يمكن أن يلحق بأصول الشركة المدرجة في بورصة الكويت التي تعاني تعثرا لم تتجاوزه منذ 2008 في حال واصلت الالتزام باتفاقية 2012.

قالت شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية اليوم الإثنين إن دائنيها وافقوا على تمديد استحقاق دفعة مالية ثلاثة أشهر إلى 30 سبتمبر ايلول المقبل بدلا من 30 يونيو حزيران الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن هذه الخطوة تأتي "لإستكمال الحصول على الموافقات الخاصة بطلب الشركة لإعادة جدولة الدفعات المتبقية والبالغة تقريبا 160 مليون دينار كويتي."

وعانت شركة أعيان من تداعيات الأزمة المالية العالمية في سنة 2008 واضطرت لتوقيع اتفاقية إعادة جدولة لديون قدرها 265 مليون دينار تمثل نحو 66 بالمئة من الدائنين في سنة 2012.

كان رئيس مجلس إدارة أعيان للإجارة والاستثمار فهد علي الغانم قال في مطلع ابريل نيسان الماضي إن الشركة طلبت من الدائنين إعادة جدولة ديون قدرها 176 مليون دينار.

وأضاف الغانم في حينها أن طلب إعادة الجدولة يعود إلى أن قوانين البنك المركزي أصبحت تسمح حاليا بأن تكون الديون على مدة أطول وهو ما لم يكن متاحا من قبل مبينا أن جزءا من خطة إعادة الجدولة التي تم اعتمادها في 2012 يتضمن تسييل بعض الأصول المدرجة في بورصة الكويت التي تعاني أوضاعا صعبة حاليا لا تسمح بتسييل أي أصل من الأصول.

وفي الجمعية العمومية التي عقدت في ابريل نيسان الماضي كشفت أعيان عن أن ديونها انخفضت إلى 176 مليون دينار من 333 مليونا في 2012 واعتبر رئيسها أن هذا الأمر "إنجاز لشركة كانت متعثرة."

وبعد هذه الجمعية بنحو أسبوعين أعلنت الشركة أنها قامت بعملية إعادة هيكلة لجزء من ديونها بتسويته مقابل أصول لينتج عن العملية خفض إجمالي ديونها بمقدار 16.6 مليون دينار لتصبح قيمة الدين الإجمالية 160 مليون دينار.