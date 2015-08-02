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بيت التمويل الخليجي البحريني يغير اسمه إلى جي.اف.اتش

Sun Aug 2, 2015 7:21am GMT
 
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الكويت 2 أغسطس آب (رويترز) - قال بيت التمويل الخليجي البحريني اليوم الأحد إنه غير اسمه إلى جي.اف.اتش المالية اعتبارا من 30 يوليو تموز الماضي.

وأوضح البنك المتخصص في المعاملات الإسلامية في بيان لبورصة الكويت أن تغيير الاسم جاء بناء على قرار الجمعية العمومية التي انعقدت في 22 ابريل نيسان.

وأضاف أن الإجراءات الرسمية لتغيير الاسم قد تم استكمالها لدى الجهات المختصة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 