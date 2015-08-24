بنك الكويت الدولي يوقع عقد مرابحة لأجل 3 سنوات بقيمة 320 مليون دولار

دبي 24 أغسطس آب (رويترز) - قالت بنك ايه.بي.سي ومقره البحرين في بيان اليوم الاثنين إن بنك الكويت الدولي وقع عقد مرابحة لأجل 3 سنوات بقيمة 320 مليون دولار لتمويل الأغراض العامة للبنك.

وقام بنك ايه.بي.سي -وكان يعرف سابقا باسم المؤسسة المصرفية العربية- وذراعه الإسلامية بمهام ترتيب العقد والتنسيق.

وكان الحجم الأصلي للتسهيل 100 مليون دولار وتمت زيادته بعد فترة تسويق بدأت في يونيو حزيران.

وذكر البيان ان 13 بنكا اقليميا ودوليا شاركوا في العقد.

وفي الاعلان الأول في يونيو حزيران ذكر البنك أن التسهيل يحمل فائدة 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك في لندن.