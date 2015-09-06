مقدمة 1-جي.اف.اتش المالية ومقرها البحرين توافق على الانسحاب من بورصة الكويت

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الكويت 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مجموعة جي.اف.اتش المالية (بيت التمويل الخليجي سابقا) ومقرها البحرين اليوم الأحد إن مجلس إدارتها وافق على الانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية.

وقال بيان نشر على موقع بورصة الكويت إن قرار مجلس الإدارة جاء "بموجب التفويض الممنوح له من مساهمي المجموعة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي انعقد في تاريخ 12 إبريل (نيسان) 2015."

وقالت الشركة اليوم الأحد إنها ستبدأ في عملية التقدم بطلب إلغاء الإدراج إلى هيئة السوق المالية الكويتية لكن البيان الذي نشر على موقع البورصة لم يذكر موعدا محددا لإلغاء تداول الأسهم.

ويعني القرار أنه سيكون بإمكان جي.اف.اتش تركيز تداول أسهمها في السوق المحلية وفي بورصة دبي السوق الثانية الرئيسية لتداول أسهمها.

وعزا بيان بورصة الكويت أسباب الانسحاب إلى أربعة أسباب أولها الرغبة في "التركيز على سوق دبي المالي كسوق ثانوي رئيسي للمجموعة حيث الأسهم الصادرة والمتداولة فيه تفوق 85 في المئة."

أما السبب الثاني فيتلخص في "إعفاء المجموعة من الوقوع في مخالفات لأنظمة وتعليمات الهيئة (هيئة أسواق المال الكويتية) المتعارضة في بعض الحالات مع أنظمة الأسواق الأخرى وقوانين وتعليمات الجهات الرقابية في بلد المقر (مملكة البحرين)."

والسبب الثالث هو تخفيض التكاليف التي تتكبدها المجموعة كرسوم ومصروفات أخرى متعلقة باستمرارية الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية.