مصدر: بنك قطر الوطني تقدم بعرض لشراء وحدة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا

الكويت 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الثلاثاء إن بنك قطر الوطني تقدم بعرض لشراء وحدة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا.

وكان المصدر يتحدث على هامش مؤتمر يورومني الذي بدأ أعماله في الكويت اليوم.

ويدرس بيت التمويل الكويتي -ثاني أكبر بنك في الكويت وأحد أقدم البنوك الإسلامية في العالم- إمكانية بيع أصول من بينها وحدته الماليزية وذلك في اطار إعادة هيكلة أنشطته قبيل تخارج مزمع من جانب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أكبر مساهميه.