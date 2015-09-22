مصدر: بيت التمويل الكويتي يتبنى خيار المستشار بضرورة إعادة هيكلة بيتك - ماليزيا
الكويت 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن بيت التمويل الكويتي (بيتك) يتبنى النتيجة التي انتهى إليها المستشار المكلف بدراسة خيارات التعامل مع وحدته في ماليزيا (بيتك - ماليزيا) والتي ترى ضرورة إعادة هيكلة هذه الوحدة والإبقاء عليها كوحدة تابعة.
وقال المصدر لرويترز مشترطا عدم ذكر إسمه إن بيت التمويل الكويتي "صرف النظر عن بيع بيتك - ماليزيا في الوقت الحالي."
وأضاف "أغلق ملف البيع على الأقل في الوقت الحالي."
كان مصدر مطلع قال لرويترز في 15 من الشهر الجاري إن بنك قطر الوطني تقدم بعرض لشراء وحدة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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