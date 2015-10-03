بيت التمويل الكويتي يشارك في صكوك مؤسسة ادارة السيولة الاسلامية الدولية

الكويت 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في البلد النفطي اليوم السبت إنه شارك في اصدارات الصكوك قصيرة الاجل الصادرة من مؤسسة ادارة السيولة الاسلامية الدولية وقيمتها 1.850 مليار دولار كمتداول رئيسي.

وقال عبد الوهاب عيسى الرشود رئيس خزانة الكويت بالوكالة في بيتك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن ادارة السيولة طرحت من منذ شهر يوليو الماضي 3 اصدارات بقيمة 490 مليون و500 مليون و860 مليون دولار كان لبيت التمويل الكويتي "حصة الاسد فيها".