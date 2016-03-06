صعود النفط يدفع المؤشر السعودي للارتفاع صباحا

0705 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد مدعوما بارتفاع كافة الأسهم المتداولة بعد صعود اسعار النفط صوب 39 دولارا للبرميل.

وصعد المؤشر 2.5 بالمئة إلى 6369.6 نقطة.

وزاد مؤشرا البنوك والبتروكيماويات 2.6 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب. وسجلت القطاعات الأخرى في السوق ارتفاعات كبيرة في دلالة على عودة الثقة للمتعاملين بعد بداية ضعيفة للسوق خلال أول شهرين من العام.

وقاد الصعود سهما الراجحي وجبل عمر بمكاسب 2.9 بالمئة و4.4 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم سابك والأهلي التجاري وسامبا وبنك الرياض والسعودي الفرنسي وصافولا بنسب تراوحت بين 2.01 و3.3 بالمئة.

وتجاهل المتعاملون وضع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيفاتها الائتمانية للسعودية وثلاث دول خليجية أخرى قيد المراجعة من أجل خفض محتمل وركز في المقابل على انتعاش أسعار النفط مقتربة من 39 دولارا للبرميل في آخر اسبوعين.