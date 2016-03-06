البورصة الأردنية تنخفض وسط عمليات جني أرباح

1325 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم بهدف عمليات جني أرباح عقب ست جلسات متتالية من الارتفاع وصل فيها المؤشر لأعلى مستوى له في شهر.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد متراجعا بنسبة 0.12 بالمئة إلى 2139.74 نقطة في حين بلغت قيمة التداول تسعة ملايين دينار مقارنة مع 12.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال أسعد الديسي محلل مالي إن حركة تصحيح طبيعية شهدتها بورصة عمان اليوم بهدف تحقيق مكاسب سريعة.

وأضاف الديسي "بورصة عمان ماتزال تفتقد لضخ السيولة ودخول مستثمرين جدد."

وانخفض سهم البنك العربي 0.8 بالمئة إلى 6.18 دينار وسهم البنك الإسلامي 0.28 بالمئة إلى 3.46 دينار.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.68 بالمئة إلى 4.38 دينار وسهم بنك الإسكان 0.53 بالمئة إلى 9.4 دينار.

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1250 جمت - انهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على ارتفاع مدعوما بصعود شبه جماعي للأسهم المتداولة في ظل تفاؤل المتعاملين بوصول أسعار النفط قرب 39 دولارا للبرميل.