بورصة قطر تصعد مع ارتفاع النفط وأرابتك ينزل بسوق دبي

0703 جمت - صعدت البورصة القطرية اليوم الاثنين بدعم من ارتفاع أسعار النفط بينما تراجعت سوق دبي بفعل انخفاض أسهم أرابتك التي يفضلها المضاربون.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية واحدا بالمئة في الدقائق الأولى من الجلسة مع صعود الأسهم المتأثرة بالنفط. وكان سهم الخليج الدولية للخدمات الموردة لمنصات الحفر هو الأكثر تداولا في البورصة إذ قفز 4.5 بالمئة.

ومن بين الشركات المنتجة للبتروكيماويات ارتفع سهم مسيعيد 2.3 بالمئة بينما زاد سهم صناعات قطر بنسبة 1.8 بالمئة. وكانت السوق القطرية مغلقة أمس الأحد بسبب عطلة عامة حين صعدت بورصات خليجية أخرى بدعم من توقعات بأن انخفاض أسعار النفط بلغ منتهاه وتبدأ في الارتفاع.

وظلت المعنويات في بورصة دبي إيجابية وسط تداولات نشطة لكن مؤشر السوق نزل 0.2 بالمئة مع هبوط سهم أرابتك 3.8 بالمئة والذي كان أكثر الأسهم تداولا في البورصة.

وكان السهم قد صعد أكثر من 60 بالمئة منذ أواخر فبراير شباط بعدما رفع الرئيس التنفيذي السابق لشركة البناء حسن إسميك حصته فيها إلى 11.91 بالمئة من 11.81 بالمئة بما أثار تكهنات قوية بشأن نواياه.

وقالت أرابتك في بيان مقتضب اليوم الاثنين إن "جميع الشائعات بخصوص تعيين السيد حسن إسميك كرئيس أو عضو في مجلس إدارة أرابتك هي غير صحيحة وغير مبنية على أي وقائع أو أحداث حقيقية." واستند المضاربون إلى ذلك في الإقبال على البيع لجني الأرباح.

وواصلت بعض الأسهم الثانوية في دبي صعودها حيث قفز سهم الاتحاد العقارية 7.5 بالمئة في تداولات كثيفة على غير المعتاد.