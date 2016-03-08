المؤشر السعودي يرتفع صباحا بعد صعود النفط فوق 40 دولارا

وقفزت أسواق النفط العالمية أكثر من خمسة بالمئة أمس الاثنين مع تسجيل برنت ذروته لعام 2016 فوق 40 دولارا للبرميل بعد أن قالت الإكوادور إنها ستعقد اجتماعا لمنتجي الخام في أمريكا اللاتينية.