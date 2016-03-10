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تراجع الأسهم القيادية في بورصة الكويت صباحا

Thu Mar 10, 2016 7:01am GMT
 
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0644 جمت - هبط عدد من الأسهم القيادية في بورصة الكويت صباح اليوم الخميس مما دفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية للانخفاض 0.22 بالمئة إلى 866 نقطة في حين استقر المؤشر الرئيسي عند 5278.9 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي إن السوق تشهد "ضغوطا بيعية بهدف التجميع وبناء مراكز على الأسهم الرخيصة بينما الأسهم القيادية تشهد تجميعا هادئا استعدادا لموسم التوزيعات النقدية".

وأضاف "لا نتوقع حدوث تغير كبير حتى يبدأ موسم التوزيعات حيث تتحدد مواعيد الجمعيات العمومية ثم تبدأ السيولة المنتظرة في الدخول."

وهبطت أسهم أجيليتي 2.2 بالمئة وبنك الخليج 1.2 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة.

وارتفعت أسهم طيران الجزيرة 1.2 بالمئة والمدينة 1.5 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 