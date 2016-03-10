تراجع البورصات في الإمارات وقطر

0732 جمت - واصلت الأسهم في دبي وقطر خسائر الجلسة السابقة في المعاملات المبكرة اليوم الخميس في حين نزل مؤشر أبوظبي بعد غلق البورصة أمس الأربعاء بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وهوى سهم بنك الاتحاد الوطني المدرج في أبوظبي سبعة بالمئة في أول 40 دقيقة من التداولات مع تنفيذ أوامر شراء متأخرة حيث بدأ تداول السهم بدون الحق في توزيعات الأرباح يوم الأربعاء.

وبيعت أسهم قيادية أخرى لينزل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الوطني أكثر من واحد بالمئة. وفقد المؤشر العام للسوق 0.9 بالمئة.

وفي دبي تراجع المؤشر 0.7 بالمئة. وهوى سهم بنك دبي الإسلامي 6.5 بالمئة مع بدء تداوله بدون التوزيعات. وفقد سهم تبريد 3.4 بالمئة للسبب ذاته.

لكن بعض الأسهم كثيفة التداول ارتفعت مثل أرابتك الذي زاد 1.7 بالمئة بعد صعوده 1.2 بالمئة يوم الأربعاء.

وتراجع المؤشر القطري 0.2 بالمئة في معاملات متواضعة في ظل عمليات بيع للأسهم الكبيرة. وتراجعت أسهم شركة الكهرباء والماء القطرية ومصرف قطر الإسلامي 2.1 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.