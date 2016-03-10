مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر صباحا بعد قرارات المركزي

0900 جمت - قفزت مشتريات المتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية ببورصة مصر بداية معاملات اليوم الخميس وسط زيادة كبيرة في السيولة.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 2.8 بالمئة إلى 6552.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.47 بالمئة إلى 355.4 نقطة.

وبلغت قيم التداول 323.988 مليون جنيه وهي الأعلى خلال الشهور القليلة الماضية.

ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 72 بالمئة من المعاملات والأجانب على 22 بالمئة والمؤسسات على 42 بالمئة.

وزادت أسهم التجاري الدولي 3.7 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 3.2 بالمئة وهيرميس 3.6 بالمئة والمصرية للاتصالات 7.65 بالمئة بعد أن أقترحت توزيع 0.75 جنيه للسهم عن أرباح 2015.

وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية "الارتفاعات القوية اليوم نتيجة مباشرة لقرارات المركزي الأخيرة. القرارات أعطت حيوية ونشطت السيولة في السوق. هناك ثقة بأن الشركات ستكون قادرة على الاستيراد والتصدير بسهولة أكثر مما كانت عليه في السابق."

وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "المؤشر الرئيسي في طريقه إلى مستوى 6800 نقطة. يبدو أن الثقة عادت من جديدة للمستثمرين في السوق."