أسواق الأسهم الخليجية تتراجع وبورصة مصر تقفز مع تحرك البنك المركزي

من سيلين أسود

دبي 10 مارس آذار (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم في القطاعات المرتبطة بالدورات الاقتصادية وانقضاء الحق في توزيعات الأرباح لبعض الاسهم بينما قفزت البورصة المصرية ثلاثة في المئة في أحجام تعاملات قوية بعدما تحرك البنك المركزي لتحسين ضخ الدولارات في الاقتصاد.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة مبددا مكاسبه المبكرة تحت ضغط قطاعي البتروكيماويات والتجزئة. وهبطت أحجام التداول لأدنى مستوياتها هذا الأسبوع.

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.7 بالمئة. لكن سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) زاد 0.9 في المئة بعدما قالت الشركة إنها ستحقق زيادة 750 مليون ريال (200 مليون دولار) في إيرادات المبيعات هذا العام مع التشغيل الكامل لوحدة تكسير الإيثان بعد توسعتها.

وتراجع سهم جرير للتسويق 2.7 في المئة لكن سهم المواساة للخدمات الطبية ارتفع 3.5 في المئة بعدما وقعت الشركة اتفاقية مع أرامكو السعودية النفطية العملاقة لتقديم خدمات للرعاية الصحية لعامين آخرين.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ثلاثة في المئة في أقوى تداول منذ بداية العام.

ورحب المستثمرون بقرار البنك المركزي إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية لتعزيز السيولة الدولارية في الاقتصاد.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب والمستثمرين من المؤسسات المحلية اشتروا أسهما أكثر مما باعوا في السوق اليوم.