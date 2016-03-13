الاسهم القيادية تهبط صباحا في الكويت

0640 جمت - هبطت الأسهم القيادية صباح اليوم الأحد في الكويت حيث انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.75 في المئة إلى 865.2 نقطة في حين ارتفع المؤشر الكويت الرئيسي بشكل طفيف بلغت نسبته 0.02 في المئة ليصل إلى 5286.1 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هبوط الأسهم القيادية يأتي في إطار رغبة بعض المضاربين في الضغط على السوق من خلال هذه الأسهم وذلك للدخول عليها وشرائها بأقل سعر ممكن قبل الجميعات العمومية المقررة في أوقات قريبة.

وأضاف أن قيمة التداولات تعتبر "جيدة" لاسيما أن الجزء الأكبر منها يتركز على الأسهم الصغيرة وهو ما يعني أن هناك زخما في السوق.

وبلغت قيمة التداولات أربعة ملايين دينار منها 1.7 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.3 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي وفيفا 1.96 في المئة.