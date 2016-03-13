الأسهم القيادية تهبط في بورصة الكويت

1015 جمت - هبط عدد من الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الأحد بما تسبب في انخفاض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.33 في المئة ليصل إلى 868.8 نقطة بينما ارتفع المؤشر الرئيسي 0.07 في المئة إلى 5288.5 نقطة.

وقال المحلل المالي مجدي صبري لرويترز إن السوق في حالة من الاستقرار الذي يسبق عادة الجمعيات العمومية بسبب رغبة ملاك الأسهم في الحفاظ عليها والحصول على التوزيعات.

وأضاف أنه لا يوجد في الوقت الحالي تأثيرات كبيرة على السوق لا سلبا ولا إيجابا "حتى أسعار النفط تشهد نوعا من الاستقرار."

وارتفعت أسهم أجيليتي 1.1 في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة وايفا 1.8 في المئة وميزان القابضة 3.9 في المئة.

وهبطت أسهم زين الكويتية 1.3 في المئة ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة وأمريكانا 1.6 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات 10.7 مليون دينار منها 3.4 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.