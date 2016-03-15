ارتفاع طفيف للأسهم الكويتية صباحا

0650 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء بشكل طفيف حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.16 في المئة إلى 5249 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.04 في المئة إلى 857.8 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن السوق يحاول أن يتماسك ويعوض بعض الخسائر التي مني بها المؤشر السعري أمس.

وأضاف أن هذه المحاولة ربما تؤدي لتحسن في المؤشرات مبينا أنه "لا توجد أمور جوهرية" على الناحية الاقتصادية يمكن أن ترفع السوق لكنه استدرك بأن إعلان الانسحاب الروسي من سوريا قد يرفع معنويات المتداولين بشكل نسبي.

وارتفعت أسهم أمريكانا في مستهل التداولات 2.4 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.2 في المئة والمدينة 1.5 في المئة.

وهبطت أسهم ايفا 1.7 في المئة وميزان القابضة وكيبكو 1.9 في المئة والبنك التجاري اثنين في المئة.